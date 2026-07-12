Всички говорят за здраве в Радомир: Кметът Стоев и куп звезди изненадаха града

Десетки жители и гости на Радомир се включиха в първото издание на Фестивала на здравословния начин на живот, организиран от Община Радомир в двора на МКИЦ „Европа“ като част от програмата „Лято без граници“.

Събитието обедини хора от различни възрасти около една проста, но важна идея – че здравето започва с ежедневните избори, които правим.

Сред участниците бяха кметът на община Радомир Кирил Стоев и заместник-кметът Станислава Генадиева, които разговаряха с медицинските специалисти, организациите и хората, включили се във фестивала.

„Всяка общност има своите истински богатства. За мен това са хората – когато са здрави, активни, усмихнати и вярват в бъдещето. Затова всяка инициатива, която насърчава здравословния начин на живот, е инвестиция в по-доброто утре на Радомир.“ – каза кметът на община Радомир Кирил Стоев.

През целия ден посетителите имаха възможност да се включат в Националното турне на здравето 2026, където безплатно се извършваха кръвни изследвания, измерване на кръвна захар, консултации с дерматолог и други медицински специалисти, както и профилактични прегледи, насочени към ранната диагностика и превенцията.



Голям интерес предизвика спортната програма, която започна с общ флашмоб и продължи със спортно ориентиране, Тай Бо с Тони Дамянов, пилатес с Анна Методиева, както и енергична зумба с Ники Бояджиев и танцьорите от „Асти Денс“, които превърнаха пространството пред МКИЦ „Европа“ в място, изпълнено с движение, усмивки и положителна енергия.

Специални гости на фестивала бяха Анна Методиева и Вили от телевизионния формат „Живот на кантар“, които споделиха своите лични истории и вдъхновиха присъстващите да направят първата крачка към по-здравословен начин на живот.

Следобедната програма продължи с лекцията „Малки навици, големи промени“, представена от Гинка Георгиева и Симона Гълъбова. Двете специалистки проведоха и практически уъркшопи за деца, които се радваха на голям интерес. Чрез игри, образователни занимания и практически задачи най-малките научиха повече за здравословното хранене, движението и полезните ежедневни навици.

Гостите на фестивала имаха възможност да дегустират вкусни и здравословни храни, приготвени от био продукти без добавена захар и без глутен, доказвайки, че полезното хранене може да бъде едновременно вкусно и достъпно.

Със свой атрактивен щанд се включи и „Байкал 1“ – Радомир, представяйки едно от природните богатства на региона – лечебния радомирски торф. Посетителите научиха повече за неговите доказани качества при възстановяване, рехабилитация и грижа за кожата, както и за серията натурални био сапуни, създадени с природни съставки, които предизвикаха сериозен интерес сред гостите.

Към инициативата се присъедини и Центърът за обществена подкрепа – Радомир, който чрез кампанията „Плод за всеки“ подари свеж плод на всяко дете. Жестът донесе много усмивки и напомни, че полезните навици се изграждат още от най-ранна възраст с внимание, постоянство и добър пример.

Първото издание на Фестивала на здравословния начин на живот показа, че когато институции, медицински специалисти, спортни клубове, местен бизнес и обществени организации обединят усилията си, могат да създадат среда, в която здравето, активният начин на живот и грижата един за друг се превръщат в обща кауза. Именно това е посланието, което Община Радомир отправи – че най-голямото богатство на всяка общност са хората и грижата за тях започва с малките, но важни стъпки, които правим всеки ден.