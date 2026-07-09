РАЗКРИ СЕ КАКВО Е СТАНАЛО СЪС СПАСИТЕЛЯ НА САШКО! Веско паднал от над 20 метра край Перник

Тежък инцидент с делтапланер е причината спасителят Веско от Перник да се бори за живота си в столична болница, научи „За Перник“.

Веско, когото цяла България познава като един от хората, спасили малкия Сашко, е паднал от голяма височина край Перник.

По информация на „За Перник“ перничанинът често летял с делтапланер. При последния му полет обаче един от механизмите не сработил и се стигнало до страшното падане.

Според наши източници Веско е полетял от над 20 метра височина и се е разбил в ниви край Перник.

На мястото незабавно е изпратена линейка. Тежко пострадалият мъж е транспортиран в столична болница, където лекарите се борят за него.

Състоянието му е много тежко. Веско е с множество счупвания вследствие на жестокия удар.

Човекът, който преди години участва в спасяването на малкия Сашко и помогна една от най-драматичните истории в Перник да има щастлив край, сега сам има нужда от чудо.