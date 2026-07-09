ДРАМА КРАЙ „СТРУМА“! Медицински хеликоптер откара обгорял мъж към София

Мъж с тежки изгаряния ще бъде транспортиран по въздух до болница в София след огромния пожар край автомагистрала „Струма“.

По първоначални и все още непотвърдени данни пострадалият е свързан с огнената стихия, бушувала между селата Левуново и Генерал Тодоров.

Все още не е ясно как мъжът е получил изгарянията – дали е пострадал при опит да гаси пламъците, или е бил на мястото при възникването и разрастването на пожара.

Медицинският хеликоптер е кацнал на стадиона в Сандански, става ясно от публикации в социалните мрежи. Оттам пострадалият трябва да бъде транспортиран към специализирано лечебно заведение в столицата.

На терен продължават да работят пожарникари, доброволци и представители на институциите. Огънят е обхванал големи тревни площи в непосредствена близост до аутобана.

Причината за пожара засега остава неизвестна.

Междувременно от АПИ съобщиха, че пламъците в участъка между 155-и и 157-и километър на АМ „Струма“ са загасени. Задимяване вече няма, а движението по магистралата е нормално.