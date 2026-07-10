ПИСНА МУ ОТ „КОСМИЧЕСКИТЕ ЦЕНИ“ ПО МОРЕТО! Показа сметката за обяд на 4-членно семейство в Приморско

Докато социалните мрежи преливат от касови бележки със скандални цени, „златни“ шезлонги и таратор за 9 евро, турист от Приморско реши да покаже другото лице на българското море.

Мъжът публикува касова бележка от 3 юли и разкри колко е платил за семеен обяд.

„Понеже напоследък Фейсбук прелива от постове за космически цени, златни шезлонги и сметки за стотици евро, ето малко реалност от днешния ни семеен обяд. Четиричленно семейство се нахранихме за точно 35,40 евро“, написа туристът.

А цените наистина предизвикаха коментари.

Тараторът е 4,60 евро, порция сафрид – 6,80 евро, а бирата струва 3,80 евро. Кашкавал пане, кюфтета и кебапчета се предлагат по 4,50 евро.

И плажът, оказва се, не е задължително да излезе златен. По думите на туриста чадърът в Приморско струва 3,58 евро, а цената на шезлонга е същата.

На фона на вечния спор „България или Гърция“ и ежедневните снимки на стряскащи сметки от морето, касовата бележка от Приморско показа, че все още има места, където четирима души могат да седнат и да се нахранят, без после да теглят бърз кредит.

35,40 евро за четирима. Скъпо ли е или напълно нормално?