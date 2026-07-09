СПЕСТЕТЕ ПАРИ! Ето къде е най-евтиното заведение в Несебър

Цените по морето отново разпалиха социалните мрежи. Фотографът Антония Ангелова показа актуалната табела с менюто на заведение на главната търговска улица в Новия град на Несебър – място, което мнозина наричат местната „Витошка“. Темата за новите сезонни цени отново е актуална и днес.

Причината? След предишната ѝ публикация много хора прогнозирали, че с идването на юли ресторантите ще надуят цените за активния сезон.

„Това е новото им меню. На мен не ми изглеждат високи, но аз не съм критерий, защото, както споменах, мъжът ми обича да готви вкъщи. На вас как ви се струват?“, написа Антония Ангелова.

А „За Перник“ разкрива и кое е заведението.

Става въпрос за „Бяла роза“ на търговската улица в Несебър – ресторант, известен с ниските си цени и огромния интерес от туристи.

Реално това е едно от най-евтините места за хапване в курортния град. И въпреки началото на активния летен сезон, новото меню очевидно не показва ценовия апокалипсис, който мнозина очакваха.

Скъпо ли е? Евтино ли е? Или това вече са нормалните цени по българското море?

Вижте менюто и преценете сами.