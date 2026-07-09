Камелия потъна в скръб: Отиде си жената зад „Луда по тебе“

Певицата Камелия се сбогува с поетесата Надежда Захариева – жената, написала текста на един от най-големите хитове в кариерата ѝ – „Луда по тебе“.

Песента се превърна в истинска класика и десетилетия по-късно продължава да звучи по клубове, сватби и празненства.

„Отиде си поетесата, която написа „Луда по тебе“. Почивай в мир, прекрасна Надежда“, написа Камелия и публикува снимка на Захариева.

Поетесата е починала на 81-годишна възраст. Тъжната вест беше съобщена от нейното семейство.

„Тя остави след себе си следа в сърцата на много хора и ще продължи да живее в паметта ни“, написаха близките ѝ.

Надежда Захариева беше дългогодишната спътница в живота на големия български поет Дамян Дамянов. Двамата имат три деца, а семейството преживява и огромна трагедия – първородният им син Петър умира едва на 41 години от инфаркт.

Захариева оставя сериозна следа и в българската музика. Нейни текстове са изпълнявани от Лили Иванова, група „Сигнал“ и десетки други популярни български изпълнители.

За Камелия обаче името ѝ завинаги ще остане свързано с песента, която се превърна в химн на поколения – „Луда по тебе“.