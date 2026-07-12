В Земен: топ медици прегледаха 100 души за един ден

Около 100 медицински консултации бяха извършени в Земен по време на поредната кампания за безплатни медицински прегледи в града. Инициативата, организирана от кмета Михаил Златанов съвместно с университетската болница „Лозенец“, предизвика сериозен интерес сред местните жители, като голяма част от хората се възползваха от възможността да посетят повече от един лекар.

В рамките на деня трима висококвалифицирани специалисти приемаха пациенти на място в Земен. Консултациите бяха извършени от невролога д-р Анъл Хюсменов, съдовия хирург д-р Йоанна Линева и офталмолога д-р Анита Костадинова-Петрушева. Благодарение на акцията, местните хора получиха бърз достъп до специализирана помощ, без да се налага да пътуват и да чакат по опашки в големите софийски клиники.

Градоначалникът Михаил Златанов благодари на екипа на УМБАЛ „Лозенец“ за професионализма и отношението. Той подчерта, че здравеопазването остава сред основните му ангажименти и че чрез подобни партньорства се осигурява реална и адекватна грижа за хората в по-малките населени места.