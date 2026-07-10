Държавата готви мащабно обединяване на тол системата, пътните камери и данните на контролните институции. Целта е проста – нарушителите на пътя да бъдат следени от една обща система, а информацията да стига директно до институциите, които трябва да ги санкционират.

Това обяви регионалният министър Иван Шишков пред NOVA.

„Искаме държавата да има наблюдение върху всички нарушения“, заяви министърът.

В момента огромно количество информация стои в отделни системи. Тол камерите виждат едно, други пътни камери – друго, а институциите невинаги обменят данните помежду си достатъчно бързо.

Шишков иска това да приключи.

„Всяка институция не бива да работи сама за себе си, а всички трябва да работят за държавата и обществото“, категоричен е той.

Новата система ще събира информация от структури на четири министерства. Освен пътните нарушения, под ударите ще попаднат и тировете, които се опитват да избегнат плащането на тол такси.

Работата вече е започнала, но министърът предупреди, че огромното свързване на системите няма как да стане за месец.

Междувременно тол камерите вече получиха ново „око“. От 1 юли системата може да засича тежкотоварни камиони, които се движат в изпреварващата лента на места, където това е забранено.

Когато тир бъде хванат в нарушение, системата генерира цял пакет доказателства – снимка отпред, снимка отзад, панорамен кадър, точен час, дата, място, категория на превозното средство и скоростта му.

Механизмът работи по модела на вече използвания контрол за шофиране в аварийната лента.

Планът на държавата е ясен – камерите вече да не бъдат отделни очи, които просто снимат, а една огромна мрежа, която вижда нарушението и веднага подава информацията нататък.

За шофьорите това означава едно: възможностите да минеш между капките стават все по-малко.