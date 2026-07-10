ЛОША НОВИНА ЗА ХИЛЯДИ ПЕРНИЧАНИ: Софийското околовръстно почти не е мръднало за 3 години!

Хиляди перничани всеки ден палят колите към София – за работа, училище, университет, лекар, пазар или просто за разходка. И за всички тях идва новина, която едва ли ще ги зарадва.

По ключовото Софийско околовръстно почти няма напредък през последните три години.

Това призна регионалният министър Иван Шишков след среща със Столичната община и АПИ.

Става въпрос за участъка, който е от огромно значение и за трафика на влизащите от Перник в столицата – от бул. „Братя Бъкстон“ до района преди кръстовището с бул. „Цар Борис III“.

Добрата новина е, че най-после се очаква одобрение на Подробния устройствен план за част от трасето. Започва и работа по отчуждаването на втори участък, чийто ПУП е одобрен още през 2023 година.

До около три месеца се очаква постановление на Министерския съвет, с което реално да започне процесът по отчуждаване.

Държавата и Столичната община в момента делят кой какво ще плаща и отчуждава, тъй като трасето навлиза сериозно в градска територия.

„90% от всички въпроси са решени. Вървим в правилна посока“, увери министър Шишков.

За перничани обаче големият въпрос е един: кога ще се кара нормално?