Земен празнува ПАНТЕЛЕ с Криско, Камелия и Трио Сопрано

Традиционният празник Пантеле в град Земен обещава тази година да взриви центъра на градчето с много настроение и музика. От Община Земен са поверили настроението на земенчани и гостите на града в ръцете на Криско и Камелия, а класиката е гарантирана от Трио Сопрано.

На 8 август 2026 г. (събота) централният площад в града ще се превърне в огромна открита сцена, която ще събере няколко поколения местни жители и гости под мотото на споделените спомени и пазителите на местния дух.

Купонът ще стартира точно в 19:30 часа, като началото ще бъде дадено по традиция с тържествен водосвет за здраве, благоденствие и просперитет на цялата община. Веднага след това щафетата поема любимият и забавен водещ Цветомир Иванов, по-известен като Цецо от култовото шоу „Семейни войни“, който ще се грижи за доброто настроение и хумора през цялата вечер.

Организаторите от общината са подготвили изключително разнообразна концертна програма за всеки музикален вкус. Любителите на класиката ще се насладят на впечатляващите гласове на „Трио Сопрано“. Веднага след тях градусът на купона ще се вдигне до краен предел с появата на хип-хоп звездата Криско, който ще изпее най-големите си хитове на живо в Земен.

Черешката на тортата в празничната нощ ще бъде Камелия, която винаги гарантира шоу с нейните незабравими хитове.

Грандиозният финал на „Пантеле“ 2026 ще бъде поставен с празнична заря, която ще озари небето над Земен. От общината канят всички приятели и гости на региона да заповядат и да станат част от тази незабравима нощ.