КИТАЙЦИТЕ ПРЕВЗЕМАТ БЪЛГАРСКИТЕ ПЪТИЩА! DONGFENG вече е в Топ 10, продаде над 1000 коли за половин година

Китайските автомобили вече не са екзотика по българските улици. Марките на DONGFENG направиха сериозен пробив и влязоха сред 10-те най-продавани автомобилни марки в България за първата половина на 2026 година.
Forthing, Dongfeng, DFSK, DFM и луксозната M-Hero са продали общо 1045 автомобила само за шест месеца, показват данните от регистрациите в КАТ.
Така DONGFENG вече е №1 сред китайските автомобилни производители у нас.
И апетитът на китайците не спира дотук.
„Амбицията ни е до края на 2026 г. DONGFENG да бъде сред петте най-продавани марки в България“, обяви Петя Николова, изпълнителен директор на официалния вносител Чайна Мотор Къмпани.
Според компанията българите все по-смело обръщат гръб на традиционните автомобилни марки и поглеждат към Китай. Причината е проста – модерна визия, много екстри, технологии и конкурентна цена.
Особено силен е интересът към SUV моделите, семейните автомобили, хибридите и електрическите коли.
„Източният вятър вече не е бъдеще, а настояще“, заяви Николова. Именно „Източен вятър“ е преводът на името DONGFENG.
Продажбите на марката растат за четвърта поредна година.
А голямата цел на автомобилната група зад вносителя е още по-смела – 10% от целия автомобилен пазар в България да бъде зает от китайските марки в портфолиото ѝ.
Доскоро българинът питаше: „Китайска кола ли?“
Сега над 1000 души само за половин година вече са дали отговора си с портфейла.