КИТАЙЦИТЕ ПРЕВЗЕМАТ БЪЛГАРСКИТЕ ПЪТИЩА! DONGFENG вече е в Топ 10, продаде над 1000 коли за половин година

Китайските автомобили вече не са екзотика по българските улици. Марките на DONGFENG направиха сериозен пробив и влязоха сред 10-те най-продавани автомобилни марки в България за първата половина на 2026 година.

Forthing, Dongfeng, DFSK, DFM и луксозната M-Hero са продали общо 1045 автомобила само за шест месеца, показват данните от регистрациите в КАТ.

Така DONGFENG вече е №1 сред китайските автомобилни производители у нас.

И апетитът на китайците не спира дотук.

„Амбицията ни е до края на 2026 г. DONGFENG да бъде сред петте най-продавани марки в България“, обяви Петя Николова, изпълнителен директор на официалния вносител Чайна Мотор Къмпани.

Според компанията българите все по-смело обръщат гръб на традиционните автомобилни марки и поглеждат към Китай. Причината е проста – модерна визия, много екстри, технологии и конкурентна цена.

Особено силен е интересът към SUV моделите, семейните автомобили, хибридите и електрическите коли.

„Източният вятър вече не е бъдеще, а настояще“, заяви Николова. Именно „Източен вятър“ е преводът на името DONGFENG.

Продажбите на марката растат за четвърта поредна година.

А голямата цел на автомобилната група зад вносителя е още по-смела – 10% от целия автомобилен пазар в България да бъде зает от китайските марки в портфолиото ѝ.

Доскоро българинът питаше: „Китайска кола ли?“

Сега над 1000 души само за половин година вече са дали отговора си с портфейла.