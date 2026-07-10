ПЕРНИШКИЯТ ПОЛИТИК ДИМИТЪР КОЛЕВ СЪС СЪПРУГА НА ЕДНА ОТ НАЙ-ВИСОКИТЕ ДЪРЖАВНИ ЗАПЛАТИ! Милена Милотинова взима над 10 бона месечно

Една от най-разпознаваемите политически фигури в Перник – дългогодишният общински съветник и икономист Димитър Колев, се оказа съпруг на жена с една от най-сериозните заплати в държавния медиен сектор.

Става въпрос за генералния директор на БНТ Милена Милотинова.

И тук цифрите са интересни.

По закон основната заплата на шефа на националната телевизия е обвързана с възнаграждението на председател на постоянна комисия в Народното събрание.

Депутатската заплата беше замразена през юни на 4236 евро, или около 8285 лева. Председателите на парламентарни комисии обаче получават още 35% отгоре за ръководната си функция.

Простата сметка показва сума от около 5720 евро месечно – над 11 000 лева.

Именно с подобно възнаграждение по закон е обвързана основната заплата на генералния директор на БНТ.

Съпругата на Димитър Колев сега поиска и увеличение на възнагражденията в обществената телевизия. Милотинова защити служителите на БНТ пред парламентарната Комисия по култура и медии и заяви, че най-ценният ресурс на медията са хората.

Според нея увеличението на нормативната часова ставка за програма с 50 евро е недостатъчно.

Милотинова извади и силните резултати на БНТ. По данни от проучване на СЕМ националната телевизия е постигнала над 50% доверие при отразяването на предизборната кампания.

„Това ни поставя пред останалите две телевизии обединени“, заяви тя.

БНТ се похвали и с международен успех – домакинството на „Евровизия 2027“.

Междувременно държавата увеличава сериозно парите за култура и обществените медии. Общият бюджет достига 267 млн. евро – с 33,3 млн. евро повече спрямо предходната година.

А за Перник най-любопитният детайл остава друг – политическата звезда Димитър Колев има до себе си една от най-високопоставените жени в българските обществени медии, чиято основна заплата по закон се изчислява на ниво парламентарен шеф.