УЖАС В ЛЮБИМИТЕ НА ПЕРНИШКИТЕ БАРОВЦИ „ДЮНИ“! Млада туристка открита мъртва с ножица в гърдите

Зловеща трагедия разтърси курортното селище „Дюни“ – едно от любимите места за лятна почивка на заможни перничани.

33-годишна туристка от Чехия е открита мъртва в хотелската си стая. Жената е намерена със забита ножица в гърдите, потвърдиха от МВР пред ФОКУС.

Първоначално подозренията паднали върху съпруга на младата жена. В хода на проверката обаче било установено, че по време на трагедията мъжът е бил на плажа с децата им.

Към момента една от основните версии е самоубийство. Разследващите обаче не изключват други възможности и проверяват всички обстоятелства около мистериозната смърт.

Предстоят огледи и разпити на близките на жената, както и на служители от хотела.

По непотвърдена информация семейството е пристигнало на почивка в България само преди няколко дни. Вместо щастлива семейна ваканция обаче, почивката завършва с ужасяваща трагедия.

За случая ще бъде уведомено и посолството на Чехия у нас. След приключване на необходимите действия по разследването се очаква дипломатическата мисия да съдейства за транспортирането на тялото на 33-годишната жена в родината ѝ.