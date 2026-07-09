ОГНЕН АД КРАЙ АМ „СТРУМА“! Стотици декари изгоряха, мъж е с 30% изгаряния

Стотици декари земя са засегнати от огромния пожар край автомагистрала „Струма“, между селата Левуново и Генерал Тодоров.

Огнената стихия вече е локализирана и почти потушена, съобщи кметът на Сандански Атанас Стоянов. На терен обаче продължава обливането на отделни огнища, за да не пламне пожарът отново.

„Към момента няма опасност да се разрасне“, увери Стоянов.

В битката с огъня са се включили четири екипа на пожарната, около 20 доброволци и служители на Община Сандански.

Дим продължава да се стеле в района на АМ „Струма“, но обстановката постепенно се нормализира.

При пожара е тежко пострадал мъж на около 60 години. По данни на Спешна помощ той е с приблизително 30% изгаряния. Заради състоянието му е организиран транспорт с въздушна линейка до специализирано лечебно заведение.

Все още не е ясно как точно е пострадал мъжът.

Точният размер на изпепелената площ тепърва ще бъде установен. Предварителните оценки обаче сочат, че огънят е засегнал стотици декари.

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