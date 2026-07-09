50 диви патици пуснаха в река Струма в центъра на Перник

Необичайна акция привлече вниманието в центъра на Перник. 50 зеленоглави полудиви патици бяха разселени във водите на река Струма по инициатива на Ловно-рибарското движение в града, съобщи „Канал Струма“.

Птиците са закупени от Враца и са на около 60-дневна възраст.

„В момента ще пуснем 50 броя полудива патица в центъра на Перник. На тази възраст птиците са достатъчно големи, за да оцелеят сами“, обясниха инициаторите.

Патиците бяха пуснати директно в Струма, където се очаква да се адаптират към естествената среда.

Така река Струма в центъра на Перник вече има 50 нови пернати обитатели.