Премиерът Радев: Наследихме плячкосана хазна! Пари за Украйна в момента няма

Премиерът Румен Радев направи тежка равносметка за състоянието на държавата и обяви първия голям успех на правителството – внасянето на проекта за бюджет за 2026 година.

„След месеци на стрес за гражданите и институциите правителството внесе проекта за бюджет. Извеждаме страната от инерцията, която ни беше завещана от предишните управления“, заяви Радев.

Министър-председателят не скри, че финансовата рамка е правена в изключително тежки условия.

„Бюджетът е труден, но реалистичен. Той слага край на стъкмистиките на „сглобките“, категоричен бе премиерът.

Още по-остър Радев беше за състоянието на държавната хазна.

„Наследихме плячкосана хазна“, заяви той, но увери, че пенсии, социални плащания и останалите ангажименти към гражданите са гарантирани.

Правителството вече започва работа и по бюджета за 2027 година.

Радев обяви пробив и след разговорите си с турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Според него постигнатите договорености могат да превърнат България в ключов енергиен портал към Централна и Източна Европа.

„Интересът към доставки през България е голям и продължава да расте“, заяви премиерът.

Най-категоричната позиция обаче дойде по темата за Украйна. Радев обвини предишните управления, че са поели дългосрочни финансови ангажименти към Киев, докато едновременно с това са оставили огромен бюджетен дефицит.

„Заявих пред нашите съюзници, че България ще подкрепя Украйна според възможностите си. А към настоящия момент такива възможности няма“, отсече министър-председателят.

Днес се очаква правителството да реши и окончателната позиция на България по 21-вия пакет санкции срещу Русия, включително по въпроса за руския патриарх Кирил.