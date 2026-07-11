Миньор Перник стартира с победа

Миньор (Перник) надделя с категоричното 4:1 на Национал (София) в първата си лятна контрола по време на предсезонната подготовка. „Чуковете“ се справиха с лекота срещу новака в Югозападната Трета лига, срещу който ще стартира и сезон 2026/27.

Двубоят се изигра на стадион „Миньор“ от 10:30 часа днес.

В 18-ата минута Светослав Диков откри резултата, след като получи пас по земя около точката за изпълнение на дузпа след хубав пробив на Калоян Симеонов. Седем минути по-късно след центриране отляво Валентин Петров свали топката за Йордан Йорданов, който покачи на 2:0.

След почивката Мартин Стоилов се разписа за трети път във вратата на столичани. Той беше точен в 53-ата минута от дузпа, отсъдена за нарушение срещу Кристиян Слишков. Малко по-късно Национал върна едно попадение, но това беше всичко от „зелените“ в двубоя. Крайното 4:1 оформи Валентин Николов в 76-ата минута след самостоятелен пробив и удар от границата на наказателното поле. Веднъж и гредата помогна на софиянци след удар на Антонио Валериев.

Стартов състав на Миньор: Росен Койчев (вратар), Димитър Савов, Димитър Митков, Стилиян Николов, Томас Добрев, Йордан Йорданов, Валентин Петров, Александър Александров, Калоян Симеонов, Светослав Диков и Виктор Василев

Резерви: Иван Топалов (вратар), Роберто Викторов, Румен Рангелов, Мартин Стоилов, Николай Миков, Кристиян Слишков, Валентин Николов и Антонио Валериев

Следващата контрола на тима е срещу ОФК Костинброд в събота, 18-ти юли, като тепърва ще се уточнят часа и мястото на провеждане на сблъсъка.