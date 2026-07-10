Деца със СОП заеха местата на отличници в гимназиите

Около 90 деца с хронични заболявания или със специални образователни потребности (СОП) са насочени към елитни гимназии, без значение какви са резултатите им от националните външни оценявания. Тъй като това е почти 2 пъти повече спрямо минали години, въпросът фокусира вниманието на директори и родители, които подчертават, че на този фон в някои от паралелките ученици с висок бал не могат да се класират само заради половин точка.

Децата, насочени от комисията към регионалното управление на образованието, влизат в бройките на утвърдения държавен план-прием, за тях не се отпускат допълнителни места. Става дума за ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания, със специални потребности, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и др.

„Непонятно е защо учениците с хронични заболявания се приемат в рамките на общия прием, а не извън него”, написа в края на юни депутатката от ДБ Елисавета Белобрадова във фейсбук.

Източник: 24 часа