Администрацията в Перник расте и става все по-добре

Да работиш в системата на Община Перник очевидно става все по-добре.

Кметът Станислав Владимиров и представителите на Синдикалния регионален съюз на КТ „Подкрепа“ в Перник в лицето на Любомир Жотев – бивш общински съветник от ГЕРБ подписаха нов колективен трудов договор в сектор „Социални дейности“.

Документът осигурява по-добри условия за работещите в 21 социални услуги на територията на общината.

Общината и синдикатите са единодушни – жизненият стандарт на служителите трябва непрекъснато да се повишава, а условията им на труд да стават все по-добри.