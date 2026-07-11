Нов сезон-нов късмет: С кой ще играе Миньор Перник?

Миньор (Перник) ще започне сезон 2026/27 в Югозападната Трета лига с домакинство срещу Национал (София). Това отреди тегленият по-рано днес жребий за най-силния шампионат в третото ниво на футбола у нас.
Любопитното е, че двата тима ще се срещнат утре сутрин в приятелски двубой. Припомняме, че контролата е от 10:30 часа сутринта на стадион „Миньор“.
В „Храма“ ще бъде и първият официален сблъсък на „чуковете“, който ще се изиграе на 1-ви август, събота, от 18 часа.
Национал и Миньор бяха разделени от две нива във футбола у нас през миналата кампания. Столичани спечелиха промоция от Областната група София – столица, докато перничани бяха във Втора лига.
Първата визита на „жълто-черните“ е срещу Пирин (Разлог) във втория кръг, а в третия предстои домакинство на Беласица (Петрич). В четвъртия си мач отборът ни пак е домакин, така че стартира с три двубоя вкъщи. Съперник в този сблъсък е Банско.
Дербито със Струмска слава (Радомир) е в 6 кръг, който ще се изиграе на 5-ти септември, от 17 часа. В този мач Миньор отново е домакин.
Пълна програма за мачовете на Миньор през есенния полусезон на кампания 2026/27 в Югозападната Трета лига:
I кръг – Миньор – Национал
II кръг – Пирин (Разлог) – Миньор
III кръг – Миньор – Беласица
IV кръг – Миньор – Банско
V кръг – Оборище – Миньор
VI кръг – Миньор – Струмска слава
VII кръг – Септември (Симитли) – Миньор
VIII кръг – Миньор – Кюстендил
IX кръг – Ботев (Ихтиман) – Миньор
X кръг – Миньор – Славия II
XI кръг – Левски II – Миньор
XII кръг – Миньор – Септември II (София)
XIII кръг – Сливнишки герой – Миньор
XIV кръг – Миньор – Костинброд
XV кръг – Балкан (Ботевград) – Миньор
XVI кръг – Миньор – ЦСКА III
XVII кръг – Етрополе – Миньор