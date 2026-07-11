Нов сезон-нов късмет: С кой ще играе Миньор Перник?

Миньор (Перник) ще започне сезон 2026/27 в Югозападната Трета лига с домакинство срещу Национал (София). Това отреди тегленият по-рано днес жребий за най-силния шампионат в третото ниво на футбола у нас.

Любопитното е, че двата тима ще се срещнат утре сутрин в приятелски двубой. Припомняме, че контролата е от 10:30 часа сутринта на стадион „Миньор“.

В „Храма“ ще бъде и първият официален сблъсък на „чуковете“, който ще се изиграе на 1-ви август, събота, от 18 часа.

Национал и Миньор бяха разделени от две нива във футбола у нас през миналата кампания. Столичани спечелиха промоция от Областната група София – столица, докато перничани бяха във Втора лига.

Първата визита на „жълто-черните“ е срещу Пирин (Разлог) във втория кръг, а в третия предстои домакинство на Беласица (Петрич). В четвъртия си мач отборът ни пак е домакин, така че стартира с три двубоя вкъщи. Съперник в този сблъсък е Банско.

Дербито със Струмска слава (Радомир) е в 6 кръг, който ще се изиграе на 5-ти септември, от 17 часа. В този мач Миньор отново е домакин.

Пълна програма за мачовете на Миньор през есенния полусезон на кампания 2026/27 в Югозападната Трета лига:

I кръг – Миньор – Национал

II кръг – Пирин (Разлог) – Миньор

III кръг – Миньор – Беласица

IV кръг – Миньор – Банско

V кръг – Оборище – Миньор

VI кръг – Миньор – Струмска слава

VII кръг – Септември (Симитли) – Миньор

VIII кръг – Миньор – Кюстендил

IX кръг – Ботев (Ихтиман) – Миньор

X кръг – Миньор – Славия II

XI кръг – Левски II – Миньор

XII кръг – Миньор – Септември II (София)

XIII кръг – Сливнишки герой – Миньор

XIV кръг – Миньор – Костинброд

XV кръг – Балкан (Ботевград) – Миньор

XVI кръг – Миньор – ЦСКА III

XVII кръг – Етрополе – Миньор