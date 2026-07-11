ТРАГЕДИЯ: Почина синът на Весела Лечева

Българският олимпийски комитет изказа съболезнования на Весела Лечева, семейството, близките и приятелите на Мартин Велев.

„Молим медиите и обществеността за уединение и съпричастност в този тежък момент на непреодолима загуба“, написаха от Българския олимписки комитет във Фейсбук.

Инцидентът е станал в петък край къмпинг „Порто Елеа“ на полуостров Халкидики. Предполага се, че при падането 36-годишният Мартин Велев се е ударил в джета.

Разходка с джет завърши с трагичен край за 36-годишен български гражданин в Ситония, Халкидики. Той е загубил живота си в морската зона на плаж Зографу, съобщават гръцки медии, предаде btv.

Мъжът вероятно се е сблъскал със сериозен технически проблем, докато е бил в морето с джет. Друг мъж, също с джет, който бил наблизо, забелязал инцидента и веднага се е опитал да му помогне, пишат още гръцките медии.

Мартин Велев е изваден от водата в безсъзнание, а на мястото е извикана линейка. Спасители са го транспортирали до здравния център в Агиос Николаос, където лекарите са констатирали смъртта му.

Точните обстоятелства, при които е възникнал инцидентът, все още се разследват, като властите провеждат предварително разследване, за да установят причините за трагичния инцидент.

Мартин Велев е единственият син на Весела Лечева от брака ѝ с бизнесмена Манол Велев, който почина през 2022 г. след 15 години в будна кома.