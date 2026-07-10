Шум от кариера вдигна Земен на крак

Жалби срещу силен и специфичен шум от кариерата в Земен вдигнаха общинската администрация на крак. След поредица от сигнали от местни жители, кметството изпрати официално писмо до ръководството на „Кариери и вародобив“ АД с настояване за незабавна проверка на машините и съоръженията. От общината са категорични, че ще следят случая изкъсо и ако шумът не спре, ще сезират държавните контролни органи.

СЪОБЩЕНИЕ

До жителите на гр. Земен

Уважаеми съграждани,

В Община Земен постъпиха няколко сигнала от граждани относно повишени нива на специфичен шум, свързани с дейността на „КАРИЕРИ И ВАРОДОБИВ“ АД.

Във връзка с получените сигнали общинската администрация изпрати официално писмо до ръководството на дружеството с искане за незабавна проверка на технологичните процеси и експлоатираните съоръжения, както и за предприемане на необходимите мерки за ограничаване на шумовото въздействие. Изискано е дружеството да информира Община Земен за резултатите от проверката и предприетите действия.

Община Земен ще следи развитието на случая и при необходимост ще сезира компетентните държавни контролни органи.

Благодарим на всички граждани, които проявяват активна гражданска позиция. Навременното информиране на общинската администрация е от съществено значение, за да можем своевременно да реагираме и да предприемем необходимите действия.

Община Земен ще продължи да ви информира за развитието на случая и за предприетите последващи действия.