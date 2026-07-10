Бангаранга стана най-слушаната българска песен в историята на музиката!

Българската музика достигна нов исторически успех! Песента „Bangaranga“ на DARA официално се превърна в най-слушаната българска песен в историята на Spotify, след като надмина досегашния рекордьор – „Sen Trope“ на Азис. Само няколко месеца след премиерата си хитът вече е събрал над 42 милиона слушания в най-голямата музикална стрийминг платформа в света.

От Евровизия до световните класации

Успехът на песента и изпълнителката ѝ излиза много по-далеч от рамките на България. След победата на DARA на конкурса „Евровизия“ през 2026 г. песента се превърна в глобален феномен, влезе в класациите на редица европейски държави и достигна челни позиции в Spotify, превръщайки изпълнителката в първия български артист с подобен международен стрийминг успех.

В продължение на години рекордът принадлежеше на Азис със „Sen Trope“ – песен, която също се радваше на впечатляваща популярност както у нас, така и извън България. Именно тя беше еталонът за най-успешен български хит в Spotify, преди DARA да подобри постижението.

Хитът е натрупал внушителните 44 507 927 стриймвания, с което изпреварва досегашния първенец на Азис, който има 42 519 682 слушания, съобщават от Eurovision News. С този нов рекорд Дара поставя безпрецедентен връх за българската музика в дигиталната платформа.

Българската гордост не пропусна да се похвали в социалните мрежи, като сподели за успеха в своите Instagram Stories. На видеото се вижда как тя радостно танцува за своя нов рекорд, като написа: „Обичаме те, Азис“.

Успехите на певицата не се изчерпват само с това. Към момента тя е и най-слушаният български артист в Spotify, привличайки близо 3,9 милиона слушатели на месечна база.

А дали „Bangaranga“ ще остане най-слушаната българска песен за дълго? Ако темпото на слушанията се запази, тя има всички шансове да затвърди мястото си като един от най-големите музикални успехи, създавани някога в България.

В рамките на кратък период DARA затвърди позицията си като един от най-успешните български музикални изпълнители с поредица от международни признания. След историческата си победа на „Евровизия“ 2026 с песента „Bangaranga“, тя получи поздравления от световни медии като CNN и BBC, а MTV я нарече „Кралицата на Bangaranga“.

Успехът ѝ продължи и извън конкурса – изпълнението ѝ от финала премина границата от 20 милиона гледания в YouTube, DARA стана първият български изпълнител, влязъл в класацията на Billboard, а Apple Music я избра да състави летен плейлист. /ladyzone.bg