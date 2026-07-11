Фенове потънаха в скръб: Млад миньорец загина нелепо

Голяма трагедия се е разиграла в петък вечерта. Млад перничанин, истински фен на ФК Миньор Перник е загинал. За това съобщиха фенове, които заляха фейсбук със съболезнования и съжаление за загиналия Бисер.

По думите на близките му и на хората, които са го познавали, Биската е бил верен фен на пернишкия клуб, страхотен човек с огромно сърце.

„Господ си взе още една добра душа, не мога да повярвам на очите си! Съболезнования и за близките!“, пише приятел .

Според запознати, причината за смъртта на Биската е злополука. Той е паднал от надлез „Иван Вазов“ в центъра на Перник, пише сайта „Мироглед“. Все още обаче се разследват причините за инцидента и се работи по различни версии.