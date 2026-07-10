В Перник: Казиното е с предимство пред детската площадка

Вчера разрушиха детска площадка в Перник заради… казино. Била прекалено близо и по закон не трябвало да бъде там. С една малка подробност: казиното е построено след площадката, жалват се перничани.

Разочаровани жители на Перник, които ежедневно са си водели децата да играят на тази площадка, изпратиха снимки от вчерашния демонтаж.

Но явно в Перник е така: хазарта за сметка на децата.

Става въпрос за ритейл парка при кв. Димова махала. При построяването му, един от обектите бе пицария „Домино“, която създаде кът с маси и детска площадка с катерушки и люлки, на която да играят докато си похапват. Много след това срещу пицарията бе изградено казино.

По изисквания казино трябва да се прави на минимум 300 метра от подобни съоръжения и училища. Любопитно е също, че Минната гимназия е на отстояние от казиното приблизително 300-400 метра.

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БОНУС СНИМКА: Площад „Кракра“ Перник и старото кафе превърнато в пункт за залози.