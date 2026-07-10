Лидл с добра новина за перничани

Малки фермери, производители и занаятчии от Перник и областта ще получат нов шанс да стигнат директно до хиляди клиенти.

Lidl България обяви, че разширява своите „Фермерски пазари“ и планът е инициативата поетапно да обхване всички 28 области в България. Това означава и Перник.

До края на годината са планирани над 25 фермерски изложения в повече от 20 области. След София и Черноморието пазарите тръгват и към редица градове в страната.

За пернишките производители това може да се окаже сериозна възможност – вместо да чакат клиенти по малки пазари и сергии, ще могат да покажат продукцията си директно пред огромния поток от хора, които ежедневно пазаруват във веригата.

Мед, сирена, месни продукти, сладка, хляб, зеленчуци и занаятчийски изделия – идеята е клиентът да се срещне очи в очи с човека, който стои зад продукта.

Интересът към фермерските пазари вече е огромен. Само през миналата година са участвали 274 производители от 146 населени места – с 30% повече спрямо предходната година. Средно над 3300 души са посетили всяко издание.

Веригата подготвя и „Академия за доставчици“, чрез която български производители ще получават практически знания как да подобрят производството си, да работят заедно и да покриват европейските стандарти за качество.

Lidl вече работи с над 300 български производители.

А голямата новина за Перник е ясна – фермерските пазари трябва да стигнат и до нашата област. За малките местни производители това може да бъде директен път от нивата и работилницата до хиляди нови клиенти.