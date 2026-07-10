Георги Мамалев проговори за дъщерята на Румен Радев

Големият Георги Мамалев не спести суперлативите си за дъщерята на Румен Радев – Дарина, която все по-уверено намира място на сцената на Народния театър.

Двамата играят заедно в една от големите постановки на сезона – „Скъперникът“ по Молиер, режисирана от световноизвестния Слободан Унковски.

Именно там Мамалев наблюдавал отблизо младата актриса. А впечатленията му са категорични.

„Дарина има много качества и е много способна. Момичето има своите възможности, много е добра като актриса и мисля, че ѝ предстои добро бъдеще“, казва Мамалев.

Но друго направило най-силно впечатление на звездата.

Дарина Радева изобщо не демонстрирала, че е дъщеря на един от най-високопоставените политици в България.

„Тя се държи скромно и в никакъв случай човек не би могъл да заподозре, ако не знае, че това е дъщеря на високопоставен политик“, категоричен е Георги Мамалев.

Според него младата актриса е възпитана и именно затова не се държи по начина, който медиите вероятно очакват от президентска дъщеря.

Мамалев разкри и единствения съвет, който е дал на Дарина.

„Казах ѝ, че не трябва да се притеснява. Трябва да се хвърля в големи проекти с добри режисьори“, споделя актьорът.

Самият Мамалев влиза в ролята на алчния Арпагон в „Скъперникът“, като необичайното в постановката е, че образът се изпълнява от двама актьори – него и Валентин Ганев.

На сцената излизат над 20 актьори, а ветеранът на Народния театър признава, че младите му колеги са го впечатлили сериозно.

„Много способни деца, много добри млади актьори и имат светло бъдеще“, казва той.

А Георги Мамалев няма намерение да почива и през лятото. Заедно с Тончо Токмакчиев и Камен Воденичаров ще разсмива публиката в Приморско с „Майсторите на комедията“.

Но думите му за Дарина Радева със сигурност ще останат най-коментираните: **дъщерята на Румен Радев е скромна, способна и според Мамалев я чака сериозно актьорско бъдеще.**