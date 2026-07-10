СЪДЪТ ПРИЗНА АЛЕКС ЗА НЕГОВА ДЪЩЕРЯ, НО ЙОСИФ СЪРЧАДЖИЕВ НЕ Я ПРИЕ! Изплува забравена семейна драма

Смъртта на големия Йосиф Сърчаджиев отново отвори една от най-болезнените и драматични истории в българския театър – връзката му с огнената Пепа Николова и съдбата на дъщеря им Александра Сърчаджиева.

Известният столичен адвокат Добромира Полименова разкри пред „България Днес“ неизвестни подробности около старото дело за бащинство, което определя като „бащинството, което съдът призна, но Йосиф Сърчаджиев не“.

И тук идва голямата изненада.

Според адвокат Полименова не Пепа Николова е завела делото. Именно Йосиф Сърчаджиев, под натиска на своите близки, тръгнал към съда, за да оспори бащинството си.

Любовта между двамата била бурна, но обречена. Сърчаджиев бил женен за Райна Томова и нямал намерение да напусне семейството си. Когато Пепа разбрала, че е бременна, взела смело за онези години решение – да роди детето сама.

На 20 май 1983 година се ражда Александра.

Година по-късно семейната драма вече е в съда.

По думите на Полименова по делото със сигурност е направено кръвно изследване. Адвокатката допуска и нещо още по-сензационно – възможно е това да е бил един от първите случаи в България, при които за установяване на бащинство е използван ДНК тест, изпратен за изследване в Германия.

Самата тя уточнява, че не е чела делото и не може категорично да потвърди тази версия.

Резултатът от съдебната битка обаче е ясен – Александра е призната за законна дъщеря на Йосиф Сърчаджиев и получава неговата фамилия.

Получава името му. Но не и баща си.

Според Полименова години наред големият актьор подминавал Александра по театралните коридори, „сякаш е прозрачна“.

Дори когато през 2006 година умира Пепа Николова и едва 23-годишната Алекс остава без майка си, Йосиф Сърчаджиев не ѝ протяга ръка, твърди адвокатката.

Още по-драматичен е друг детайл от семейната история. По информация на Полименова Сърчаджиев е припознал Пролетсин – дете на съпругата му, на което той не е биологичен баща. Така Пролетсин става негов законен наследник.

Години по-късно, след тежкия инсулт, Йосиф Сърчаджиев все пак признава най-голямата си болка.

„Имам грехове… Голям грях имам към Александра. Дано ми прости…“, казва актьорът в свое интервю.

Закъсняло признание след десетилетия мълчание.

Адвокат Полименова обобщава драмата с жестоки думи: съдът може да те направи баща по документ, но никой не може да те накара да обичаш.