МИС СИЛИКОН В УЖАС: „Опитаха да ме отровят!“

Мис Силикон Жасмина Стоичкова преживя истински кошмар след тежко хранително натравяне. Брюнетката показа шокиращи снимки на обривите и подуванията по тялото си и хвърли бомба – според нея случилото се може да е било умишлено.

„Не се страхувам от никого в тази държава. Който иска да си разчиства сметките с мен, нека дойде пред дома ми“, избухна Жасмина в социалните мрежи, цитирана от „Шоу Блиц“.

По думите ѝ драмата започнала след вечеря в популярно заведение. На следващата сутрин Мис Силикон се събудила в потресаващо състояние – силно подута, покрита с големи обриви и със сериозен дискомфорт.

Стоичкова твърди, че лекарят, който я прегледал, ѝ казал, че е истинско чудо, че не се е стигнало до фатален край. Имало опасност през нощта да получи тежък задух.

Жасмина вече няколко дни е на вливки и се възстановява след преживения ужас.

Към момента няма официално потвърждение, че натравянето е било умишлено. Няма и информация от компетентните органи, която да доказва версията на Мис Силикон. Самата тя обаче е категорична, че няма да остави случая така и ще търси отговорност.

„Спрете да се занимавате с мен и си живейте живота“, обърна се Жасмина към хейтърите си.

Случаят взриви социалните мрежи, а последователите на фаталната брюнетка я засипаха с въпроси след шокиращите кадри.