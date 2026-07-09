ЕМРАХ СТОРАРО остана без книжка! Съдът окончателно го наказа

Емрах Стораро остава без шофьорска книжка за една година и трябва да плати глоба от 3000 лева след гонката с фолкпевеца Константин по улиците на София, пише „България Днес“.

Решението вече е окончателно. На 25 юни Административният съд София-град е оставил в сила наказанието на по-малкия син на Тони Стораро.

И тук започва истинският абсурд.

Въпреки окончателното решение Емрах продължил да разполага физически с книжката си и да шофира. Причината – съдебният акт повече от 12 дни не бил стигнал до органите на реда, за да бъде издирен певецът и свидетелството му да бъде иззето.

Именно в този период Емрах успя да се забърка и в нов скандал – този път в Созопол, където беше заснет с автомобил в пешеходна зона.

Гонката с Константин е от миналото лято. Според данните по делото Емрах бил зад волана на лизингово BMW M5, а Коцето управлявал Porsche 911 Turbo.

Двамата форсирали двигателите, направили отброяване и рязко ускорили. За кратко автомобилите се движели успоредно, а след това Porsche-то излязло напред.

Емрах отрича да е участвал в състезание. Защитата му дори поставила под въпрос видеото, публикувано в социалните мрежи, като настояла, че не е установено дали кадрите са манипулирани.

Съдът обаче не прие тази версия.

Според магистратите едновременното спиране, форсирането на двигателите, отброяването, рязкото потегляне и репликите „Аре, давай“ и „Не мой ма мина“ ясно показват координирана надпревара.

Съдът приема още, че гонката е създала опасност за останалите автомобили и пешеходците, а скоростта била толкова висока, че полицейският патрул не успял навреме да настигне двамата певци.

След последния си скандал Емрах обеща публично, че повече издънки няма да има.

„Обещавам, че ще реагирам по-зряло и по-внимателно. Четвърти път няма да има“, заяви фолкпевецът.

Само че този път Темида вече е казала последната си дума – една година без право да шофира и 3000 лева глоба.