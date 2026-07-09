ГЕРБ иска забрана на социални мрежи за деца под 16 години

ГЕРБ предлага пълна забрана на социалните мрежи за деца под 16 години. Законопроектът предвижда задължителна проверка на възрастта на всички потребители, а профилите на деца, които не могат да докажат годините си, да бъдат закривани.

За целта Министерството на електронното управление трябва да разработи безплатно приложение, свързано със системата на ГРАО. То ще играе ролята на „дигитален портфейл“ и чрез него ще се удостоверява възрастта на потребителите.

Според Ангелов системата ще бъде задължителна за всички и няма да може да бъде заобикаляна чрез VPN или смяна на IP адрес.

За децата между 16 и 18 години ГЕРБ предлага и своеобразен интернет „вечерен час“. Те няма да могат да използват социалните мрежи между 23:00 и 06:00 часа. Предвижда се за тях да бъдат изключени автоматичното зареждане на видеа, безкрайното скролване и алгоритмите за препоръчване на съдържание.

Забраната няма да важи за приложения за директна комуникация като Viber, WhatsApp и Signal. Децата ще могат да използват и образователни платформи, одобрени от Министерството на образованието.

„Всички знаем, че социалните мрежи са опасни. Те превръщат обществото в стадо без емпатия. Интернет не е детска площадка“, заяви Ангелов.

По думите му целта не е война срещу технологиите, а опит да се спрат депресията, хранителните разстройства и зависимостта от постоянното търсене на ново съдържание сред подрастващите.

Идеята среща принципна подкрепа и от „Възраждане“ и „Демократична България“, но има сериозен спор как точно да бъде въведена проверката на възрастта.

Божидар Божанов от ДБ предупреди, че предложението на ГЕРБ на практика може да принуди всички български граждани да използват цифров портфейл. Затова предстои работна група да обсъди техническото изпълнение и възможните алтернативи.

Ако предложенията бъдат приети, България ще въведе едни от най-сериозните ограничения за достъпа на деца до социални мрежи.