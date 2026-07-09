АГ-Перник се променя: Нови лекари правят модерна фамилна стая

Д-р Жаклин Апиосян, д-р Жанина Губерков и д-р Иван Миленков избраха Перник

Академия за бъдещи родители, създаване на фамилна стая, в която бащите ще могат да придружават своите любими по време на целия им болничен престой, а и да присъстват на раждането, и развитие на детско-юношеската гинекология.

Това са проектите, които ще бъдат реализирани със старта на активния сезон в Акушеро-гинекологичното отделение на пернишката болница.

Зад новите проекти стоят д-р Жаклин Апиосян и младите специализанти: д-р Жанина Губеркова и д-р Иван Миленков.

След драстичния кадрови недостиг, който доведе до временно затваряне на отделението и пренасочване на родилките към София, сега има трима нови лекари, двама от тях са специализанти по акушерство и гинекология.

Д-р Жанина Губеркова разказва, че медицината я е избрала сама. От трети курс знае, че ще специализира „Акушерство и гинекология“, защото е „единствената специалност, в която даваме живот“, споделя тя. Тя е от София, но е избрала да специализира в МБАЛ „Рахила Ангелова“, защото тук вижда много повече пациенти, много повече различни клинични ситуации и оказва реална помощ. Д-р Губеркова споделя, че получават много подкрепа и знания от опитните лекари. Тя благодари персонално на д-р Ивайло Лазов и на д-р Апиосян за това, че двамата с д-р Миленски имат изцяло тяхната подкрепа.

Специализантите са очаровани от „отношението, опитът – това са изключително ценни неща, които може да пополучи един млад лекар. Пожелавам на всички колеги, независимо в коя специалност са и къде специализират, да имат толкова прекрасни ментори„.

Д-р Иван Миленков също е от София, преди две години е завършил „Медицинска академия“, от дете мечтаех да стана лекар. Избрал е да специализира в Перник, за да бъде максимално полезен на пациентите.

Под ръководството на д-р Жаклин Апиосян и д-р Ивайло Лазов, специализантите започват реализацията на редица новости.

ПОВЕЧЕ ЗА Д-Р ЖАКЛИН АПИОСЯН:

Д-р Жаклин Апиосян е специалист акушер-гинеколог от Пловдив с над 15 години медицински опит и професионални интереси в областта на онкогинекология и естетичната гинекология. Подготвена е за съвременно лечение на акушеро-гинекологични заболявания, всички видове изследвания и модерни процедури.

Завършила е Медицински университет – Пловдив през 2007 г. Специалност “Акушерство и гинекология” придобива през 2017 г. След своето дипломиране през 2007 г., д-р Апиосян започва работа като акушер-гинеколог в СБАЛАГ “Майчин дом” – София. През 2017 г. работи в УМБАЛ “Свети Георги” в Пловдив, а през 2018 г. практикува в медицински център за редки болести “РареДис” – Пловдив. Консултирала е различни дейности в болница “Вита” и в ДКЦ “Вита” – София, МЦ “Доверие”, СБТ “София”, УМБАЛ Пловдив., клиника “Медикус Алфа”, в МЦ МНТ “Хелткеър България” и МЦ “Тракия” – Пловдив. Владее английски, немски и руски езици.

Квалифицирана е да извършва доплерова диагностика и скрининга на рискови фактори при наблюдение на бременност, ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията (4D ехография), фетална медицина, колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната шийка, хистероскопия с диагностична и оперативна насоченост в гинекологията, лапароскопия в гинекологията.

Член е на Български лекарски съюз (БЛС) и Българско научно дружество по акушерство и гинекология (BARAG). Автор е на 6 научни публикации в областта на акушерството и гинекологията. Участвала е в множество конгреси, семинари и обучения у нас и в чужбина.