Смяна във ВиК-Брезник: Здравко Георгиев е нов началник на звеното

Дългогодишният началник на местното звено на ВиК-Перник в Брезник Димитър Димитров е заменен с нов ръководител.

Здравко Георгиев вече е началник на производствено-експлоатационно звено “Брезник” към водния оператор, който доставя вода, отстранява аварии и издава фактури на потребителите в община Брезник.

Смяната е свързана с промени, които целят по-добър подход към клиентите в района.

“Не съм доволен от организационния процес във ВиК, район Брезник. Още по-малко съм удовлетворен от комуникационния подход към клиентите ни в Брезник и околните села. Затова правя промени и в търговското направление на ВиК в частта район Брезник. За мен клиентът е водещ в нашите отношения и ако някой във фирмата не го разбира, трудно ще се впише в моя екип”, каза по повод рокадата управителят на ВиК-Перник Стоян Цветанов.

За новия началник в Брезник управителят на водоснабдителното дружество обясни, че е специалист с богат опит.

“Назначавам висококвалифициран човек с богат практически опит във водоснабдяването, работил във Франция и в Англия, както и по инвестиционни проекти у нас! Надявам се да се впише в екипа!”, добави управителят на ВиК-Перник Стоян Цветанов.

Източник: Zapadno.com