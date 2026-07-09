Гола фенка падна от кола по време на Мондиала

Фенка на националния отбор по футбол на Колумбия претърпя инцидент покрай масовите празненства в южноамериканската страна, след класирането на играчите за осминафиналната фаза на Мондиала в Северна Америка.

Жената, чиято самоличност не е оповестена, излиза през прозореца на колата, в която се вози, и си сваля сутиена, за да отпразнува победата на отбора.

В клип в социалните мрежи се вижда как горната част на тялото ѝ е извън купето, докато колата, в която е, се движи бавно. Тя сваля горнището си, преди да вдигне и двете си ръце, за да отбележи голямата победа. В един момент обаче губи равновесие и пада на земята.

Жената се приземява болезнено по гръб. Остава да лежи на земято неподвижно няколко секунди, преди да се опита да се изправи.

Пострадалата изглежда замаяна, докато се опитва да стане, преди да ѝ се притекат на помощ.

Местни медии съобщават, че жената е била откарана в близка болница заради леки охлузвания и сътресение на мозъка. Тя е изкарала нощта в лечебното заведение под лекарско наблюдение и на следващата сутрин е била изписана.

Полицията е глобила водача на автомобила, защото е позволил на пътник да се вози извън превозното средство и е изложил на риск безопасността ѝ.

Празненствата бяха по повод победата на Колумбия с 1:0 над Гана. /novini.bg