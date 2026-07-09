Горещо: Норвежката принцеса погази протокола заради полуголия Ерлинг Холанд

Горещо в съблекалнята: Норвежка принцеса погази протокола заради полуголия Ерлинг Холанд след исторически триумф над Бразилия

Истински шок в кралския двор и невиждана еуфория белязаха историческото класиране на Норвегия на четвъртфиналите на Световното първенство по футбол. След грандиозната победа над световния хегемон Бразилия, „викингите“ бяха сюрпризирани в съблекалнята от най-неочакваните си фенове – бъдещата кралица принцеса Ингрид Александра и нейния брат принц Свере Магнус.

Младата 22-годишна принцеса реши напълно да забрави за тежкия кралски етикет сред миризмата на пот и шампанско. Докато поздравяваше момчетата за подвига, Ингрид Александра се заговори с голямата звезда на тима Ерлинг Холанд. В разгара на емоциите тя без да се замисля притисна до себе си нападателя, който по това време позираше напълно гол до кръста.

Горещата прегръдка между престолонаследницата и полуголия футболен ас веднага се превърна в основна тема, засенчвайки дори самия триумф на терена. Брат ѝ Свере Магнус също изгледа с усмивка неформалната среща, която доказа, че пред футболната магия дори кралските правила безпомощно отстъпват.