Прав ли е? Тони Стораро се жали, че медии отразиха изцепката на сина му Емрах

Певецът Тони Стораро излезе с дълго изявление във фейсбук по повод публикуваната от медиите поредна изцепка на малкия му син Емрах Стораро. Най-младият от фамилията Стораро влезе отново в кадър, след като незаконно премина с луксозната си кола по улиците на стария град Созопол.

Баща му Тони се разграничи от постъпката на сина си и каза, че Емрах ще си понесе последствията. Тони Стораро обаче проплака, че не се “ мери с един аршин“ и само защото Емрах е от известната му фамилия медиите гърмят, а за Гошо и Пешо , ако направят такова нарушение нямало да пишат.

Ето какво написа Тони Стораро:

„Вчера от bTV са се свързали с моя PR, за да поискат коментар по случая с Емрах в Стария Созопол. Първата ми реакция беше да се запитам какво точно очакват от мен – публично да се скарам на сина си ли? Но след като вече съм потърсен, искам да кажа няколко думи.

Преди всичко – когато човек сгреши, трябва да понесе последствията. Емрах не се е опитал да се оправдава. Признал е още преди проверката на полицията, че е бил зад волана, ще му бъде съставен акт и ще си понесе санкцията. Така трябва да бъде.

От това, което всички видяхме и прочетохме, стана ясно, че на мястото не е имало забранителен знак или преграда. Това не оправдава случилото се и не отменя отговорността. Законът трябва да се спазва от всички.

Като баща никога не съм твърдял, че синът ми е безгрешен. Напротив – когато е допускал грешки, винаги сме говорили за тях вкъщи. Неведнъж съм коментирал по-темпераментния му характер и в интервюта, които съм давал по съвсем други поводи, защото винаги разговорът стига и до него. Емрах е приемал последствията от постъпките си, а аз винаги съм заставал зад това той да поеме своята отговорност. Така съм възпитавал децата си и вярвам, че това е правилният път.

Това, което не приемам, е друго. Разговорно казано – ако Емрах кихне, пак става новина. Ако допусне грешка, тя вече не е просто негова, а се превръща в тема за националните телевизии и повод да търсят мен за коментар. Повече от 35 години градя името си с труд, музика и уважение към публиката. Затова ми е тежко, когато при подобни ситуации неизменно се казва: „малкият син на Тони Стораро“, а от мен се очаква да давам обяснения за действията на един пълнолетен човек.

Не искам специално отношение. Не искам някой да оправдава Емрах или да бъде освободен от отговорност. Искам само едно – еднакъв аршин за всички. Защото съм убеден, че ако същата ситуация беше свързана с Иван, Стефан или Георги – с човек, който не носи известна фамилия, тя едва ли щеше да бъде водеща тема в националните новини, а още по-малко някой щеше да търси родителите му за коментар.

Всеки трябва да носи отговорност за собствените си действия. Но нека всички бъдат третирани по един и същи начин – независимо от това каква фамилия носят.“

Коментарът на Тони Стораро обаче предизвика неодобрение сред последователите му. Те го захапаха за това, че вместо да търси морал и да се възмущава от хората, които се вълнуват от очевидно популярната му фамилия, да вземе да „набие канчето“ на малкия си син и да му обясни да спре да петни името Стораро с комплексите си.