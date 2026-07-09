Прав ли е? Тони Стораро се жали, че медии отразиха изцепката на сина му Емрах

Певецът Тони Стораро излезе с дълго изявление във фейсбук по повод публикуваната от медиите поредна изцепка на малкия му син Емрах Стораро. Най-младият от фамилията Стораро влезе отново в кадър, след като незаконно премина с луксозната си кола по улиците на стария град Созопол.
Баща му Тони се разграничи от постъпката на сина си и каза, че Емрах ще си понесе последствията. Тони Стораро обаче проплака, че не се “ мери с един аршин“ и само защото Емрах е от известната му фамилия медиите гърмят, а за Гошо и Пешо , ако направят такова нарушение нямало да пишат.
Ето какво написа Тони Стораро:
„Вчера от bTV са се свързали с моя PR, за да поискат коментар по случая с Емрах в Стария Созопол. Първата ми реакция беше да се запитам какво точно очакват от мен – публично да се скарам на сина си ли? Но след като вече съм потърсен, искам да кажа няколко думи.
Преди всичко – когато човек сгреши, трябва да понесе последствията. Емрах не се е опитал да се оправдава. Признал е още преди проверката на полицията, че е бил зад волана, ще му бъде съставен акт и ще си понесе санкцията. Така трябва да бъде.
От това, което всички видяхме и прочетохме, стана ясно, че на мястото не е имало забранителен знак или преграда. Това не оправдава случилото се и не отменя отговорността. Законът трябва да се спазва от всички.
Като баща никога не съм твърдял, че синът ми е безгрешен. Напротив – когато е допускал грешки, винаги сме говорили за тях вкъщи. Неведнъж съм коментирал по-темпераментния му характер и в интервюта, които съм давал по съвсем други поводи, защото винаги разговорът стига и до него. Емрах е приемал последствията от постъпките си, а аз винаги съм заставал зад това той да поеме своята отговорност. Така съм възпитавал децата си и вярвам, че това е правилният път.
Това, което не приемам, е друго. Разговорно казано – ако Емрах кихне, пак става новина. Ако допусне грешка, тя вече не е просто негова, а се превръща в тема за националните телевизии и повод да търсят мен за коментар. Повече от 35 години градя името си с труд, музика и уважение към публиката. Затова ми е тежко, когато при подобни ситуации неизменно се казва: „малкият син на Тони Стораро“, а от мен се очаква да давам обяснения за действията на един пълнолетен човек.
Не искам специално отношение. Не искам някой да оправдава Емрах или да бъде освободен от отговорност. Искам само едно – еднакъв аршин за всички. Защото съм убеден, че ако същата ситуация беше свързана с Иван, Стефан или Георги – с човек, който не носи известна фамилия, тя едва ли щеше да бъде водеща тема в националните новини, а още по-малко някой щеше да търси родителите му за коментар.
Всеки трябва да носи отговорност за собствените си действия. Но нека всички бъдат третирани по един и същи начин – независимо от това каква фамилия носят.“
Коментарът на Тони Стораро обаче предизвика неодобрение сред последователите му. Те го захапаха за това, че вместо да търси морал и да се възмущава от хората, които се вълнуват от очевидно популярната му фамилия, да вземе да „набие канчето“ на малкия си син и да му обясни да спре да петни името Стораро с комплексите си.
Ето част от коментарите:
- Тони, обожавам те…. Но в случая ще кажа едно: Засрами се! Синът ти е ужасяващо леке и го демонстрира постоянно. Той трябва да служи за пример на младите, да показва отговорност и ценности! Ти изгради такова име през годините, след теб и Фики…. И сега този малък келеш, който е получил всичко наготово в живота си, вместо да оцени какво име и история носи, буквално съсипва всичко градено от вас. Приберете го малко това хлапе, налейте му акъл, докато е време…. защото няма да свъши никак добре.
- Искате равнопоставеност що се касае за нарушения. Ами Пенчо и Драганчо ще си платят чинно глобата без много врява. Вие сте медийни личности и е абсолютно нормално да се прави сензация от случилото се. Друг е въпросът, защо малкият ви син постоянно е на топа на устата, участващ в ситуации крайно неприемливи и опасни за гражданите. Малко ли пишлемета с връзки утрепаха невинни хора.
И другия път айде синът на Тони Стораро да се изяви по някакъв по достоен начин, че ми писна да чета за мамини и таткови синчета дето си мисля, че светът е техен, щото баща им е „Еди кой си“ и правилата за тях не важат. Онзи дето утрепа майката и увреди детенцето в Слънчев Бряг е най пресния пример, ей такъв, същия, онзи дето се вряза в автобуса и уби лекар… И той. Максим Ставийски……
Още примери ли искате.
Защо Драганчо с трабанта не минава оттам. Може би, защото е възпитан и има уважение към правилата, които са за всички. Или синът ви е нещо по специално от Драганчо?!
- Като син на човек, градил име с таланта си 3 десетилетия, той трябва да дава пример. Не с наглостта си, а с образованост. Поне да се научи да чете. В Созопол на арката са изписани имената на национални герои, загинали във войните. Цялото семейство пеете там от години и е най-малкото признак на култура да знаете по нещо за всеки град. Или и затова му се е замъглило съзнанието автоматично. Не е грешно възпитанието, грешно е разбирането му. И лековатостта, с която го измъкваш сега, е на лошо. Ако утре убие човек на пътя? Или се убие сам? Разликата между него и Фики е оттук до Луната…Законът е за всички. Едните са като теб и Фикрет, за другите има санкции. И да, каквото и да направи, той винаги ще е синът на Тони Стораро, защото нищо не е направил да надскочи баща си. Нищо хубаво. Пиша го коментара на първо място като човек, влюбен в твоите песни. После като гражданин и накрая – като журналист с позиция.
Има и коментри, които защитават фамилиятя Стораро:
- Само ще кажа,че в Германия,ако няма знак или друго приспособление за ограничаване на движението значи може да се минава,така че изобщо не е виновно момчето а общината да беше си свършила работата преди случая а не след това.
- Тонка, всеки може да сбърка, напълно прав си да се ядосваш, брат, защото на тези кафеви медии им се плаща, за да обиждат, унижават и принизяват успелите хора в България! Нападат Емрах, защото е талантлив, красив и много мъжествен, всички български граждани го обичаме много и никога няма да спрем да слушаме вечните му хитове! Като служител на МВР, поднасям извинение към семейството ти и държа да кажа, че Емрах се държа изключително коректно и уважително с колегите, печелейки симпатиите на цялото Районно управление!
А вие какво мислите?