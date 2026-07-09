Ограбиха мъж на гара „Разпределителна“ в Перник

Млад перничанин се озова в ареста, след като нападна и обра по-възрастен мъж в района на гара „Разпределителна“. Дръзкият обир е станал посред бял ден – около 07:15 часа сутринта, когато 51-годишната жертва е била изненадана от непознатия.

Нападателят е действал бързо. Той е съборил мъжа на земята и е успял да му измъкне сериозна сума пари – 620 евро, след което е избягал. Веднага след сигнала на място са изпратени служители от Първо РУ, които са започнали светкавично разследване.

След поредица от издирвателни действия криминалистите са влезли в следите на предполагаемия извършител и са го закопчали. Срещу 23-годишния младеж вече са събрани достатъчно доказателства и той е привлечен като обвиняем.

Наблюдаващият прокурор е удължил мярката му за задържане до 72 часа. Предстои държавното обвинение да внесе в съда официално искане перничанинът да бъде оставен за постоянно зад решетките с най-тежката мярка „задържане под стража“.