Перничанин остана без джип, след опит за регистрация в КАТ

Автомобил със съмнения за пренабити номера е иззет след представянето му за първоначална регистрация.

Колата, марка „Джип“, била представена вчера в пункта за регистрация на моторни превозни средства от 61-годишен перничанин.

При извършения щателен оглед служители на ОДМВР – Перник установили съмнения за интервенция върху номерата на рамата.

Автомобилът е иззет, като предстои назначаването на съответните експертизи. Образувано е досъдебно производство, а действията по разследването продължават.

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Перничанин е задържан за шофиране на автомобил след употреба на наркотични вещества. Тази нощ около 02:10 ч. в с. Рударци бил проверен лек автомобил „Шкода“, управляван от 23-годишен жител на областния град. При изпробването му с техническо средство е отчетен положителен резултат за канабис. Водачът е дал кръвна проба за химичен анализ и е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. Автомобилът е иззет и е образувано бързо производство, работата по което продължава под надзора на прокуратурата.