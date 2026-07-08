Огромен скандал: Шофьор шамароса Рая Пеева

Огромен скандал с актрисата Рая Пеева взриви интернет. Известната с просташкото си държане актриса, която участва с майка си в „Хелс китчън“, не се спира и на улицата.

Рая Пеева бе заснета в автобус на Юнион Ивкони в скандална разправия с шофьора на автобуса. От заснето видео се вижда как Рая Пеева крещи и се разправя с шофьора, който е застанал до нея, казвайки: „Виждате ли кво стаа, а? Тоя идва на жена да крещи“.

Нещата ескалират, когато Пеева разбира, че разправията се снима от случайни пътници. Тогава тя добива още повече смелост, скача на шофьора и му изкрещява в лицето, че е водеща на бтв и че ще му „е*e майката“. В следващата секунда получава реакция – леко плясване по бузата от него.

Рая Пеева се взривява още повече и търси съпричастност в пътниците, че върху нея е упражнено физическо насилие.

Някои първоначални реакции са: „Еее, не така, господине“

Клипът се завъртя във Фейсбук със скоростта на светлината и е масово споделян. Хората се разделиха на две, а повечето започнаха да защитават шофьора вместо Рая Пеева, виждайки заснетата грозна сцена.

А вие на какво мнение сте?