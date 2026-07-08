Звезди пеят в Радомир в битка за живота на Мартина

Дворът на МКИЦ „Европа“ в Радомир ще се превърне в сцена на доброто и съпричастността на 12 юли (неделя). От 20:00 часа там ще се проведе мащабният благотворителен концерт „Заедно за Мартина“, който има за цел да спаси живота на едно младо местно момиче. Събитието ще събере на едно място популярни изпълнители, музиканти, танцьори и стотици хора с големи сърца, готови да дадат надежда.

Мартина от пет години води тежка и изтощителна битка с хронична бъбречна недостатъчност, като ежедневието ѝ преминава в непрекъснато пътуване между дома и диализния център. В момента пред младото момиче се отваря реален шанс за нов живот чрез животоспасяваща бъбречна трансплантация. Сумата за операцията и последващото лечение обаче е голяма и напълно непосилна за семейството ѝ.

Всички дарения от благотворителната вечер ще се събират в специални кутии, разположени на входовете на МКИЦ „Европа“. Събраните средства ще бъдат преведени изцяло за медицинските процедури на момичето.

Община Радомир застава твърдо зад каузата и призовава всички жители и гости на града да се включат в инициативата. Организаторите апелират към всеки, който няма възможност да присъства лично, поне да сподели информацията, за да достигне тя до повече хора.