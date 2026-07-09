Болницата в Перник обяви конкурс: търси кардиолог и главна сестра

МБАЛ „Рахила Ангелова“ в Перник обяви два конкурса – за нов лекар-специализант по кардиология и за Главна медицинска сестра, като договорите са със срок до три години.

За позицията на главна сестра кандидатите трябва да притежават висше образование по специалността „Медицинска сестра“, както и степен бакалавър или магистър по „Управление на здравните грижи“. Сред задължителните условия са и минимум 5 години трудов стаж в болнично заведение, компютърна грамотност и членство в БАПЗГ. Самият изпит ще се проведе на два етапа – след първоначалната проверка на документите кандидатите ще се явят на събеседване по темата за управлението и качеството на здравните грижи в болницата.

Желаещите да кандидатстват могат да го направят бързо и лесно чрез новата платформа на болницата от ТУК

Успоредно с това най-голямото лечебно заведение в региона отваря врати и за млади кадри в едно от най-натоварените си отделения. Конкурсът за лекар-специализант по кардиология е насочен към млади лекари с магистърска степен по медицина и членство в БЛС. Оценяването тук ще бъде по строга бална система, която взема предвид средния успех от следването, оценките по ключовите за кардиологията дисциплини и представянето на теоретичен изпит по време на събеседването.

Може да се кандидатства ТУК

Срокът за подаване на документите и за двете позиции е едномесечен и започва да тече от момента на публикуване на обявите. Документи се приемат в отдел „Личен състав“ на болницата в Перник на ул. „Брезник“ № 2. От ръководството уточняват, че ако за кардиологията не се явят кандидати в рамките на месеца, срокът за специалността ще бъде автоматично удължен.