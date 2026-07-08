От Перник до Кралев дол: Полиция преследва 13-годишно момиче на тротинетка

13-годишно момиче е установено да управлява електрическа тротинетка в нарушение на Закона за движението по пътищата. Сигналът е подаден от граждани, които забелязали, че детето се движи с електрическа тротинетка по пътното платно в пернишкия квартал „Църква“, като криволичело и създавало предпоставки за пътнотранспортно произшествие.

Незабавно към мястото е насочен автопатрул на Второ РУ.

При подаден сигнал за спиране водачката не се подчинила на полицейското разпореждане и продължила движението си по пътя към с. Кралев дол. Малко по-късно е установена в селото, където живее, и е предадена на родителите си.

За случая ще бъдат уведомени отдел „Закрила на детето“ и инспектор „Детска педагогическа стая“ при Второ РУ за предприемане на последващи действия по компетентност. Срещу родителите е образувано административнонаказателно производство за предоставяне на електрическа тротинетка на непълнолетно лице, което няма право да я управлява.

От ОДМВР – Перник напомнят, че съгласно Закона за движението по пътищата лица под 14-годишна възраст нямат право да управляват електрически тротинетки. Родителите следва да не предоставят подобни превозни средства на деца, които не отговарят на законовите изисквания, както и да упражняват постоянен контрол върху тяхното използване.

Полицията призовава водачите на електрически тротинетки да спазват правилата за движение, да се движат с повишено внимание и да не създават риск за останалите участници в движението.

Спазването на закона и отговорното поведение са основна предпоставка за предотвратяване на пътнотранспортни произшествия и опазване живота и здравето на всички.