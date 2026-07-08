Подкарал БМВ с фалшива книжка, но не му мина номера в Радомир

Самозабравен 41-годишен мъж от град Кюстендил си кара необезпокоявано БМВ-то докато не попадна на радомирската полиция. КАТ-аджиите от пернишко спрели шофьора за проверка около 17:30 ч. вчера, на ул. „Райко Даскалов“.

При искане на документи, кюстендилецът представил шофьорска книжка издадена в Гърция. След кратка проверка в регистрите на МВР обаче се оказало, че книжката е фалшива, а мъжът съзнателно се ползва с документа.

За капак е установено, че въпросния шофьор не притежава валидно българско свидетелство за правоуправление.

Полицаите не се двоумели много и задържали фалшификатора за 24 часа в ареста. Вече е образувано бързо производство, работата по което продължава под надзора на прокуратурата.