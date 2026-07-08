Нов голмайстор ще рита за Миньор Перник

Миньор (Перник) привлече опитният нападател Светослав Диков, който ще поведе атаката на тима през сезон 2026/27 в Югозападната Трета лига.

Диков е добре познато име в българския футбол и има солиден опит. Голмайсторът е на 34 години, като пристига от тима на Марек (Дупница). В своята кариера той е носил екипите още на Локомотив (София), ЦСКА 1948, Хебър (Пазарджик), Спортист (Своге), Царско село и други тимове у нас, за които има общо над 60 двубоя в елита и 160 във Втора лига. Във второто ниво у нас е реализирал 90 гола и е подал за още 30. Диков има и един сезон в Полша.

Приветстваме Светослав Диков с добре дошъл в „жълто-черния“ клуб и му пожелаваме много успехи и редица голове с екипа на Миньор – казват от пернишкия клуб.