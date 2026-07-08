Топлофикация Перник спира хартиените фактури от 1 септември

„Топлофикация – Перник“ АД напомня за преходния период при промяната в начина на предоставяне на фактурите

„Топлофикация – Перник“ АД уведомява своите клиенти, че въвежда промяна в начина на предоставяне на месечните фактури за топлинна енергия.

До 31.08.2026 г. фактурите ще продължат да се предоставят на хартия по обичайния ред, като същевременно ще бъдат налични и в клиентския портал в електронна форма. Това е преходен период, в който клиентите могат да се запознаят с новия начин на предоставяне на фактурите и да се регистрират в клиентския портал.

Клиентският портал предоставя бърз, удобен и сигурен достъп до фактурите по всяко време. Чрез него клиентите разполагат с електронен архив на своите фактури, могат лесно да преглеждат и изтеглят документи, както и да заявят предоставяне на фактурите на електронна поща.

От 01.09.2026 г. фактурите ще се предоставят в електронна форма.

Клиентите, които желаят фактурите им да продължат да се предоставят на хартия и след 01.09.2026 г., е необходимо да подадат писмено заявление в клиентски център на дружеството.

За заявления, подадени през преходния период, както и за всяко последващо заявление за промяна на начина на предоставяне на фактурите, промяната ще се прилага от месеца, следващ подаването на заявлението. Това важи както при преминаване от електронно към хартиено предоставяне, така и при преминаване от хартиено към електронно предоставяне.

Клиентите, които вече получават електронна фактура, не е необходимо да предприемат действия. За тях няма промяна и фактурите ще продължат да се предоставят по досегашния ред.

Важно е да се има предвид, че неполучаването или непреглеждането на фактурата не освобождава клиента от задължението за заплащане на дължимите суми в установените срокове.

Клиентски портал: https://host.toplo-pernik.com/login.aspx