Глад за учители и касиери на високи заплати в Бюро по труда Перник

Бюрото по труда пусна актуален списък за свободните работни места в Перник и региона. Сред най-скъпо платените работни позиции са тези на преподаватели и педагози.

Учител за теоритично обучение за 1114 евро, учител по математика от 8 до 12 клас за 1144 евро и училищен психолог също на 1144 евро търсят в училища в Перник. Търсят се още: учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас и учител по матемтика на заплата от 1144.05 евро.

На заплащане по наредбата от МОН се търси и учител по математика от 5 до 7 клас . А за град Радомир има свободна позиция за помощник-директор, учебната дейност, като възнаграждението е от 1289 евро.

За село Дрен се търсят психолог и помощник възпитател.

Община Трън пък си търси главен счетоводител, както и ръководител на вътрешен одит. Изискването е за висше образование икономика и административно управление, а заплатите са „по договаряне“.

Касиери

Три свободни работни позиции за касиери са обявени в град Перник. Изискването е за средно образование, а заплатите са 1125-1300 евро. Касиер на доста прилично възнаграждение от 1000-1200 евро се търси и за село Студена.

Вижте пълния списък със свободните работни места в Област Перник: Free_SRM_08.07.2026