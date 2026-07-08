МОСВ: Община Перник не е подала възражение срещу ветропарка в Голо Бърдо в законовия срок

Община Перник не е подала възражение срещу проекта за ветроенергийния парк „Орисол – 2“ в района на Голо Бърдо в законоустановения срок. Това става ясно от официален писмен отговор на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) до народните представители от „Прогресивна България“ Мартин Жлябинков и Петър Витанов.

В документа министерството изрично посочва, че по време на процедурата по общественото оповестяване в община Перник, община Радомир и кметство Батановци не са постъпили становища или възражения от заинтересовани лица.

Едва след като директорът на РИОСВ – София издава решението, че няма да се извършва нова оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), започват да постъпват жалби. По информация на МОСВ срещу решението вече са внесени 11 жалби, които се разглеждат по административен ред.

Любопитното е, че на 17 юни кметът на Перник Станислав Владимиров публикува позиция във Facebook, в която заяви:

„Докато съм кмет – всеки законов механизъм, с който разполагам, ще бъде използван, за да не се осъществи този проект.„

Официалният отговор на МОСВ обаче показва, че по време на самата административна процедура, когато е течал законовият срок за възражения, такова от Община Перник не е постъпило. Ако някой въобще е пускал такова е било след законовият срок.

От министерството припомнят още, че проектът не е нов. Още през 2013 г. РИОСВ – Перник е одобрила изграждането на ветропарк с 18 турбини и обща мощност 54 мегавата. През 2024 г. инвеститорът е поискал промяна на техническите параметри на вече одобрения проект.

Предвижда се броят на турбините да остане 18, но те да станат значително по-големи – с кули до 160 метра, ротори с диаметър до 185 метра и обща инсталирана мощност до 144 мегавата, вместо първоначално одобрените 54 MW.

МОСВ посочва, че експертните оценки не установяват вероятност проектът да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони, местообитания или птици, тъй като съоръженията се намират извън зоните на „Натура 2000“.

В момента окончателната съдба на проекта зависи от произнасянето на по-горестоящия административен орган, който трябва да се произнесе по вече постъпилите 11 жалби срещу решението на РИОСВ – София.

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