ПЕРНИК ВЛИЗА В НОВ РЕГИОН! България пренарежда картата си от 2027 година

Голяма промяна в регионалното деление на България се готви от 1 януари 2027 година. Сегашните шест статистически района ще изчезнат, а на тяхно място ще бъдат създадени четири нови.

И Перник попада в нова конфигурация.

Област Перник ще бъде част от огромния Южен район заедно с Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Кърджали и София-област.

Важно уточнение – Перник не губи статута си на област и административните граници не се променят. Новото деление е статистическо и е свързано основно с европейското планиране и усвояването на средства.

София обаче се отделя самостоятелно. Столичната община ще бъде собствен Столичен район, отделен от Перник и София-област.

Реформата на Министерството на регионалното развитие предвижда България вече да бъде разделена на Северен, Източен, Южен и Столичен район.

Броят на регионалните съвети за развитие ще падне от шест на четири, а за новия Южен район, в който влиза Перник, ще бъде изготвена нова интегрирана териториална стратегия.

На практика картата на България се пренарежда заради европейските правила и бъдещото разпределение на средства. А Перник вече ще планира развитието си в един регион с Пловдив, Стара Загора и почти цяла Южна България.