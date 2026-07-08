Разпитаха свидетели по делото срещу садистката от Перник Габриела и Красимир

Съдът разпита свидетели по делото срещу перничанката Габриела Сашова и Красимир Георгиев, които са обвинени в жестокост към гръбначни животни. Двамата са убивали по особено мъчителен начин дребни животни с цел пари, като са ги заснемали на видео, за да задоволяват сексуални фетиши на чужденци.

Случаят потресе цяла България, а протестиращи срещу насилието настояха за ефективни присъди за садистите. Вчера докато тече заседание по делото, любители на животните се събраха отново на мирен протест с плакати „Не сме ви забравили“.

Делото се проведе при закрити врати. Стана ясно обаче, че са разпитвани свидетели, включително и собственикът на апартамента, в който Габриела и Красимир извършвали и заснемали зверствата си. Разпитани са и съседи.

Габриела Сашова и Красимир Георгиев се намират в ареста вече година и три месеца. По време на заседанието са били представени психиатрична и техническа експертиза. Следващото заседание по делото е насрочено за 14 септември. Двамата са обвинени в прояви на особена жестокост към животни и умъртвяването им с цел разпространяване на видеоклипове в интернет, съобщи БНТ.

Габриела Сашова и Красимир Георгиев са привлечени към наказателна отговорност за прояви на жестокост към животни при условията на продължавано престъпление. Според обвинителния акт двамата са заснемали видеоклипове с насилие над животни, които впоследствие са продавали в интернет срещу заплащане.