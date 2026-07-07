Петър Витанов: Темата Боташ е била използвана за персонални атаки срещу Румен Радев, сега е предоговорена в полза на България

Пернишкият депутат Петър Витанов определи предоговарянето на договора с „Боташ“ като сериозен икономически пробив за България.

По думите му договорът е бил сключен при други обстоятелства и в различна международна обстановка, когато е имало предварителни споразумения за продажба на газ на Унгария и Сърбия.

Витанов заяви, че последвалите управляващи са разрушили тези договорености и не са пожелали да променят параметрите на договора.

Според него темата е била използвана за персонални атаки срещу президента Румен Радев.

„Убеден съм, че всичко предоговорено сега е от полза за България“, заяви Петър Витанов.